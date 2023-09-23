Агата Муцениеце в прозрачном халатике блеснула своими сочными округлостями фигуры: станцевала на публике в трусах

Агата Муцениеце не скрывает, что раньше была моделью. Однако уже больше 10 лет она снимается в кино. Актриса активно снимается в новых проектах. После развода с Павлом Прилучным она стала также выступать в кабаре театре. Артистка похудела и стала чаще носить откровенные наряды. На этот раз звезда поделилась кадрами с выступления.
На этот раз Агата танцевала на сцене в прозрачном халате с перьями. Она игриво продемонстрировала свои женственные формы. Потом актриса осталась в одном эротичном белье. Она продемонстрировала свои прелести публике. Потом Муцениеце также примерила откровенное платье из бус. Она красовалась в трусиках перед народов.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами. «Вот это фигура», «Как же хороша», «Просто богиня», «Облизывайся, Прилучный», «Расцвела красотка после развода! Вот что значит сбросить балласт», «Фейерверк красоты, женственности, элегантности, эстетики, позитива», «Лучше всех», — стали писать подписчики.