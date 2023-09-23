«С годовщиной нас!»: Проскурякова поздравила Николаева, перенесшего операцию на сердце

Юлия сделала пост в социальной сети, куда нечасто выходит в последние дни.

«С годовщиной нас! 13 лет — ландышевая (кружевная) свадьба! Красиво! И мы такие красивые и счастливые! Пусть будет так всегда! Люблю!» — обратилась к мужу с трогательными словами Проскурякова.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

В комментариях поклонники желают паре счастья и здоровья. Николаев тоже отметился со своего аккаунта, прислав жене три сердечка.