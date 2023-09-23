«С годовщиной нас!»: Проскурякова поздравила Николаева, перенесшего операцию на сердце

23 сентября – годовщина свадьбы Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой. Звездная пара вступила в брак в 2010 году.
Однако свой семейный праздник супруги не могут отметить как обычно. Артист все еще находится в больнице после операции на сердце: его госпитализировали с признаками инфаркта 15 сентября.
Юлия сделала пост в социальной сети, куда нечасто выходит в последние дни.
«С годовщиной нас! 13 лет — ландышевая (кружевная) свадьба! Красиво! И мы такие красивые и счастливые! Пусть будет так всегда! Люблю!» — обратилась к мужу с трогательными словами Проскурякова.
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В комментариях поклонники желают паре счастья и здоровья. Николаев тоже отметился со своего аккаунта, прислав жене три сердечка.