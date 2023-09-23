Рудова поделилась пикантным фото из спальни: в одних трусиках обнажила прелести — будоражущий вид

Наталья Рудова уже давно стала известной актрисой. Она стала известной персоной благодаря сериалу «Татьянин день». Блондинка не стесняется оголяться на камеру. Зачастую она снимается без одежды. А в обычно жизни артистка регулярно занимается спортом, чтобы держать себя в форме. Звезда в 40 лет дразнит поклонников пикантными кадрами.
На этот раз Рудова начала день с того, что похвасталась своими пробами. Актриса запечатлелась в своей спальне. При этом она была в одних трусиках. Блондинка кокетливо прикрыла грудь рукой. Она продемонстрировала изящные бедра и плоский живот. Наталья при этом спрятала свое лицо за светильником.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
На этот раз Наталья удивила поклонников. Многие были в восторге от ее фигуры. «Какая красивая», «Вот это фигура», «Как хороша», «Ой, прям так! Какова императрица», «Смотрится просто бесподобно», «Что за идеальный животик», «Есть на что посмотреть», — стали писать в Сети.