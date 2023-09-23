Рудова поделилась пикантным фото из спальни: в одних трусиках обнажила прелести — будоражущий вид

Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

Актриса не постеснялась предстать топлес.

Наталья Рудова уже давно стала известной актрисой. Она стала известной персоной благодаря сериалу «Татьянин день». Блондинка не стесняется оголяться на камеру. Зачастую она снимается без одежды. А в обычно жизни артистка регулярно занимается спортом, чтобы держать себя в форме. Звезда в 40 лет дразнит поклонников пикантными кадрами. 

На этот раз Рудова начала день с того, что похвасталась своими пробами. Актриса запечатлелась в своей спальне. При этом она была в одних трусиках. Блондинка кокетливо прикрыла грудь рукой. Она продемонстрировала изящные бедра и плоский живот. Наталья при этом спрятала свое лицо за светильником.

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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

На этот раз Наталья удивила поклонников. Многие были в восторге от ее фигуры. «Какая красивая», «Вот это фигура», «Как хороша», «Ой, прям так! Какова императрица», «Смотрится просто бесподобно», «Что за идеальный животик», «Есть на что посмотреть», — стали писать в Сети.

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