Рудова поделилась пикантным фото из спальни: в одних трусиках обнажила прелести — будоражущий вид

На этот раз Рудова начала день с того, что похвасталась своими пробами. Актриса запечатлелась в своей спальне. При этом она была в одних трусиках. Блондинка кокетливо прикрыла грудь рукой. Она продемонстрировала изящные бедра и плоский живот. Наталья при этом спрятала свое лицо за светильником.

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