Дочь не пригласила Волочкову на 18-летие, но балерина спокойна: «В таком возрасте родители на праздники не нужны, но я подарок свой отправлю»

Анастасия Волочкова с самого утра в приподнятом настроении: 23 сентября ее единственной дочери Ариадне исполнилось 18 лет. Хотя этот день звезда экранов проведет не рядом, она не унывает и совершенно спокойна.

«В таком возрасте детям уже не нужны на праздники родители, но я подарок свой отправлю. Ариша мне адрес прислала. Это украшение: колье, серьги и кольцо, чтобы она это помнила. Такой же подарок, похожий, я подарила своей крестнице, которая родилась на две недели ранее Ариадны», — выдала Волочкова.