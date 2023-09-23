Дочь не пригласила Волочкову на 18-летие, но балерина спокойна: «В таком возрасте родители на праздники не нужны, но я подарок свой отправлю»

Анастасия Волочкова с самого утра в приподнятом настроении: 23 сентября ее единственной дочери Ариадне исполнилось 18 лет. Хотя этот день звезда экранов проведет не рядом, она не унывает и совершенно спокойна.
«В таком возрасте детям уже не нужны на праздники родители, но я подарок свой отправлю. Ариша мне адрес прислала. Это украшение: колье, серьги и кольцо, чтобы она это помнила. Такой же подарок, похожий, я подарила своей крестнице, которая родилась на две недели ранее Ариадны», — выдала Волочкова.
Самая известная балерина России поздравила Ариадну с совершеннолетием одной из первых. В разговоре с Teleprogramma.pro она дала понять, что гордится успехами дочери, которая в свои 18 учится в престижном вузе.
«Утром я поздравила свою дочь с совершеннолетием, мы прекрасно побеседовали, она сообщила адрес, куда прислать цветы и подарок. В 18-летнем возрасте я уже была прима-балерина Мариинского театра, а моя дочь учится на филологическом факультете Высшей школы экономики», — подчеркнула звезда.