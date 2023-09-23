«Стыдно бывает перед Валерией»: Иосиф Пригожин посетовал на излишнее внимание публики к своей персоне

Известный продюсер Иосиф Пригожин посетовал на повышенное внимание публики. Особенно на фоне политических событий 2023 года. Люди стали останавливать его на улице и просить сделать совместную фотографию. 54-летнему мужчине неловко, ведь он считает, что все внимание должно быть направлено на его супругу-певицу. А теперь его самого превратили в «человека-мема».
«Мне иногда стыдно бывает даже перед Валерией, потому что Валерию просят меня сфотографировать с кем-то. То есть, для меня Валерия номер один, просто звезда, выше и больше нее никого я не вижу и не знаю, и бывает такой неловкий момент», - признался Пригожин радио «КП».
«Мне неудобно отказывать, с другой стороны, я испытываю какую-то неловкость. Ну, я же не артист. Я все равно немножко стесняюсь, так скажу».
«Конечно, это здорово, наверное, когда к тебе такое повышенное внимание. Но я не обделен был вниманием, будучи мужем Валерии и работая в этой отрасли музыкальной, но, когда началась такая достаточно мощная охота…»
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Продюсер отметил, что некто даже выпускал наклейки и брелоки с его изображением. Муж поп-звезды просто в шоке, когда доходит до подобного.