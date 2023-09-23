«Стыдно бывает перед Валерией»: Иосиф Пригожин посетовал на излишнее внимание публики к своей персоне

«Мне иногда стыдно бывает даже перед Валерией, потому что Валерию просят меня сфотографировать с кем-то. То есть, для меня Валерия номер один, просто звезда, выше и больше нее никого я не вижу и не знаю, и бывает такой неловкий момент», - признался Пригожин радио «КП».

«Мне неудобно отказывать, с другой стороны, я испытываю какую-то неловкость. Ну, я же не артист. Я все равно немножко стесняюсь, так скажу».

«Конечно, это здорово, наверное, когда к тебе такое повышенное внимание. Но я не обделен был вниманием, будучи мужем Валерии и работая в этой отрасли музыкальной, но, когда началась такая достаточно мощная охота…»