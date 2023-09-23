Нюша в смелом купальнике продемонстрировала свои аппетитные формы: бесстыдно оголила белую зону бикини

Нюша уже много лет строит карьеру. Она стала популярной исполнительницей. Певица не скрывает, что любит свою профессию. Однако со временем она стала реже выступать, как воспитывает детей: дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Примечательно, что артистка уже два года живет в Дубае. Но недавно она отправилась отдыхать в Турцию, где щеголяет в откровенных нарядах.
Примечательно, что Нюша за последние несколько месяцев похудела. Она активно занимается спортом даже на отдыхе. Певица решила поделиться новыми фото. Она покрасовалась в смелом купальнике металического цвета с откровенным декольте. Артистка решила оголить изящные полушария груди. Также она не скрыла белую линию после загара в зоне бикини.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие осыпали ее комплиментами. «Вот это формы», «Какая фигурка», «Просто идеальная», «Какой купальник», «Какая красивая», «Когда все выглядит гармонично», «Любуюсь этой ланью», «Как же хороша», «Любуюсь этой богиней», «Грудь такая аккуратная», — стали писать подписчики.