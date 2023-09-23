Нюша в смелом купальнике продемонстрировала свои аппетитные формы: бесстыдно оголила белую зону бикини

Примечательно, что Нюша за последние несколько месяцев похудела. Она активно занимается спортом даже на отдыхе. Певица решила поделиться новыми фото. Она покрасовалась в смелом купальнике металического цвета с откровенным декольте. Артистка решила оголить изящные полушария груди. Также она не скрыла белую линию после загара в зоне бикини.

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