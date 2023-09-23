«Любимый бывший»: Айза отправилась поздравлять Гуфа с днем рождения

23 сентября день рождения отмечает рэпер Гуф, он же Алексей Долматов. В 2023 году ему исполняется 44.

Пока артист разводится со второй женой, его в соцсетях поздравляет первая супруга Айза, с которой мужчина делит общего сына Сэма. Они состояли в браке в 2008-2014 годах.

«Сегодня у моего любимого бывшего праздник. День рождения, - написала блогер в Telegram, выложив совместные фотографии прошлых лет. - Будем скоро поздравлять с Сэмом. И вы не забудьте».

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Подписчики Айзы не смогли пройти мимо словосочетания «любимый бывший», вспоминая сколько мужчин было у телезвезды. Судя по комментариям под поздравительным постом, многие до сих пор считают Айзу и Гуфа прекрасной парой. И желают звездам снова сойтись.