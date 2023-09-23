Волочкова приготовила роскошный подарок дочери на 18-летие, но вручит его тайком: что там

23 сентября единственная дочь Анастасии Волочковой, Арианда, празднует совершеннолетие, однако пройдет торжество без балерины. По словам экс-примы Большого театра, наследница давно предпочитает шумные компании друзей тихому семейному кругу.

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Несмотря на это, Волочкова все же намерена явиться на праздник. Как выразилась знаменитость, она сделает это тихо, незаметно, практически украдкой, но без подарка Ариадну не оставит.

К слову, подарок дочери на 18-летие балерина подготовила давно и отдала за него немалые деньги. Выбор Волочковой пал на комплект ювелирных украшений.