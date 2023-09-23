Всему виной лето: Собчак наконец прокомментировала слухи о своей беременности

Ксения Собчак дала интервью казахстанской звезде Динаре Сатжан и во время разговора затронула тему своей второй беременности, которую ей приписывают с завидной регулярностью.

Ведущая проекта отметила, что ее гостья из России носит свободную одежду, из-за чего даже в Казахстане думали, что она в положении. Ксения Анатольевна поспешила перебить коллегу и прокомментировать слухи.

«Нет, это я не беременная. Это последствия лета! Это я просто летом хорошо ела спагетти», - заявила она.

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Напомним, у Собчак уже есть 6-летний сын Платон от актера Максима Виторгана. Но вот уже четыре года журналистка замужем за режиссером Константином Богомоловым, и поклонники все гадают, когда же у этой пары появится совместный ребенок.