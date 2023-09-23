Виктория Боня пояснила, как духовный рост сочетается в ее жизни с новым «айфоном»

22 сентября Виктория Боня похвасталась подписчикам, что в первых рядах купила «айфон» новой модели, а на следующий день рассказала, что отправилась за кольцом Cartier. Одной из женщин, следящих за ней в соцсетях, показалось странным, что звезда, так много рассказывающая о духовном развитии, уделяет столько внимания попсовым ценностям материального мира.

«Разве может человек, идущий по пути духовного развития, быть так вовлечен в программы, навязанные обществом. А желание быть первым свидетельствует о раздутом эго, а оно должно спать у людей, занимающихся духовными практиками. У меня много вопросов к вам, Вика», - написала в комментариях пользователь Telegram Елена.

Боня отметила, что подобных замечаний ей пишут очень много, и решила высказаться на этот счет.

«Духовный рост у нас ассоциируется с тем, что мы должны закрыться и ничего не хотеть, то есть, нам уже неважно все материальное. Но мы живем в материальном мире в первую очередь, и мы есть люди – мы взаимодействуем в этом физическом теле именно с материальным миром», - начала свою речь Виктория. «Когда-то и где-то нам было сказано, что если ты идешь по пути духовного роста, то должен от всего отказаться. Это тоже классно. Можно взять аскезу – я знаю таких людей, живущих в Индии, которые сказали, что будут проживать эту жизнь совсем по-другому, чем это принято сегодня в обществе. Так можно. Но это крайность». «Я считаю, что у меня огромная аудитория. И это та аудитория, которая будет жить в материальном мире. Духовный рост – это как раз таки о том, чтобы жить в гармонии. Чтобы не уходить в перекос, беря аскезу, оставаясь самоизолированным и с утра до вечера молиться богу. Либо наоборот - полностью материальный мир, прожигание жизни и ни капли того, что порадует твою душу. Это все крайности. А есть баланс».

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