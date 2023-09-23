«Больше, чем мимолетная интрижка»: Леонардо Ди Каприо закрутил роман с новой моделью

Летом 2023 года появились слухи о том, что 48-летний Леонардо Ди Каприо закрутил роман с новой моделью гораздо моложе себя. Речь шла о 25-летней итальянке Виттории Черетти. Сначала их заметили целующимися на Ибице, затем пара еще дважды мелькала на совместных свиданиях.

Сначала журналисты подумали, что он случайная летняя интрижка, но вот издание Page Six приводит слова близкого к паре источника, который говорит, что звезда «Титаника» и топ-модель официальной встречаются.

«За последние несколько месяцев они провели довольно много времени вместе, им нравится узнавать друг друга на более глубоком уровне», — делится инсайдер. «Лео и Виттория болтали и танцевали вместе всю ночь, — добавил шпион, следивший за звездами на одной из вечеринок. — Судя по всему, их роман — это нечто большее, чем мимолетная интрижка».

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Падкость Лео на молодых моделей уже давно стала мемом. После расставания с Камилой Морроне в 2022 году он уже успел сменить несколько подружек, но ни с кем не завел долгих отношений. Может, у Виттории есть шанс?