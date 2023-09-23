Татьяна Кравченко – откровенно про чувства к Федору Добронравову: «Мы же любим друг друга в кадре»

Сериал «Сваты» стал всенародно любимым буквально с первых своих серий в 2008 году. А актеры, исполнившие главные роли, проснулись знаменитыми. Супругов Будько, Ивана и Валюху, сыграли Федор Добронравов и Татьяна Кравченко. Актриса призналась, что с третьего сезона ситкома была влюблена в своего экранного мужа.

«Я, конечно, зря это где-то ляпнула, и все это пошло, пошло... А что? Мы же любим друг друга в кадре, у меня это перенеслось», - призналась Кравченко.

На откровения Кравченко решилась в студии у Бориса Корчевникова в программе «Судьба человека». Актриса вспоминает, что взаимности от Добронравова не дождалась – он был женат и остается верен только одной женщине, матери своих сыновей, по сей день.

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