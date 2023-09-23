Никита Джигурда – про эмигрировавшую Аллу Пугачеву: «Сама себя наказала»

Алла Пугачева недавно праздновала 10-летний юбилей своих детей Лизы и Гарри, и поклонники заметили, что день рождения получился очень скромным. Это уже вторые детские именины на чужбине – весной 2022 года Примадонна с мужем Максимом Галкиным* эмигрировала в Израиль. А потому наговорила гадостей в адрес россиян, назвав их рабами.
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Актер Никита Джигурда считает, что звезда, ем не менее, заслужила уже снисхождение, и пора бы россиянам проявить милосердие и перестать осуждать артистку. Поскольку она уже сама себя сильно наказала.
«Я ее понимаю и призываю проявить милосердие к Примадонне. Она сама себя наказала. Когда отсекла, оскорбила многих людей. Меня это не оскорбило, рабы... я не раб, меня это не касается. Я считаю, она имеет право на статус, она много знает, много пережила, но она наказала себя», - высказался Джигурда в интервью Диане Кади на ее YouTube-канале.