Никита Джигурда – про эмигрировавшую Аллу Пугачеву: «Сама себя наказала»

Алла Пугачева недавно праздновала 10-летний юбилей своих детей Лизы и Гарри, и поклонники заметили, что день рождения получился очень скромным. Это уже вторые детские именины на чужбине – весной 2022 года Примадонна с мужем Максимом Галкиным* эмигрировала в Израиль. А потому наговорила гадостей в адрес россиян, назвав их рабами.

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Актер Никита Джигурда считает, что звезда, ем не менее, заслужила уже снисхождение, и пора бы россиянам проявить милосердие и перестать осуждать артистку. Поскольку она уже сама себя сильно наказала.