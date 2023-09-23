Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко рассказала об отношениях с Андреем Леоновым: «Симпатичный был роман. Если бы не аборт»

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко в передаче «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» решилась на откровение. Она призналась, что по молодости у нее был роман с сыном советского актера Евгения Леонова Андреем.

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Леонов-младший красиво ухаживал, но замуж за него Кравченко не собиралась – его мама была против. Даже сочиняла небылицы про избранницу сына.