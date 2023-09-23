Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко рассказала об отношениях с Андреем Леоновым: «Симпатичный был роман. Если бы не аборт»

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко в передаче «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» решилась на откровение. Она призналась, что по молодости у нее был роман с сыном советского актера Евгения Леонова Андреем.
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Леонов-младший красиво ухаживал, но замуж за него Кравченко не собиралась – его мама была против. Даже сочиняла небылицы про избранницу сына.
«Наверное, я ей не нравилась, не подходила партия. Она наговорила ему что-то в уши, сказала, что у меня какие-то мужики. Очень унизительно было и противно», - призналась звезда.
Андрей Леонов. Фото: Global Look Press
И, видимо, поэтому решилась на аборт, когда забеременела. Если бы не этот эпизод, роман с Леоновым она вспоминала бы явно с более теплыми чувствами.
«Очень симпатичный у нас с Андрюхой был роман. Если бы, конечно, не аборт... От Андрюхи у меня был. Он так переживал, и его мама испугалась. Я говорю ей: «Да успокойтесь, я не собираюсь рожать», - разоткровенничалась актриса.
По материалам сайта Smotrim