Кристина Асмус высмеяла внезапную свадьбу Александра Петрова: досталось и его молоденькой жене

До сих пор шоу-бизнес отходит от внезапной свадьбы Александра Петрова, женившегося на незнакомке. Он представил свою жену после регистрации брака на Рублевке, назвал Викой Петровой и сообщил, что познакомился с ней на улице недавно. А вот комментировать расставание со Стасей Милославской, с которой был вместе с 2019 года, не стал. Люди до сих пор теряются в догадках, что и как на самом деле произошло.

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На сторону Милославской встала ее подруга Кристина Асмус. Актриса высмеяла ситуацию, которую обрисовал счастливый молодожен, на свой лад, когда посетила салон красоты и показала покраску волос. Ее сравнили с Петровым мол, с краской на волосах похожа на него. И Асмус за словом в карман не полезла.

«Да, мы с мастером тоже познакомились случайно. В салоне. И в общем-то, через несколько минут покрасились. Она не публичный человек, пожалуйста, не мучайте ее вопросами, что это за цвет», - написала в соцсети звезда.

В комичном ответе Асмус задела молодую жену Петрова, 22-летнюю Викторию. Актер рассказывал про нее, что познакомился случайно, и что она – не публичный человек, и мучить ее расспросами не надо.