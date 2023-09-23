Каролина Севастьянова блеснула пышным декольте с пуш-ап: звезда в городе

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова прилетела в Москву после продолжительного отпуска в Европе. Там ее жизнь круто изменилась – девушка получила там предложение руки и сердца и домой вернулась в статусе невесты.
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После того как она с женихом побывала в загсе, чтобы подать заявление на регистрацию брака, Каролина осталась в Москве. Она посещает любимые места и заведения, ведь давно не была в столице.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети
Накануне она отправилась на ресторан с открытой террасой и не забыла сделать фото на память. Виды располагают – самое сердце столицы и красавица Каролина его фоне. Севастьянова довольно легко нарядилась для сентября.
Она облачилась в красное блестящее платье с пышной, но короткой юбкой, а также тесным бюстье с пуш-ап, красиво подчеркнувшим ее прелести.