Каролина Севастьянова блеснула пышным декольте с пуш-ап: звезда в городе

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова прилетела в Москву после продолжительного отпуска в Европе. Там ее жизнь круто изменилась – девушка получила там предложение руки и сердца и домой вернулась в статусе невесты.

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После того как она с женихом побывала в загсе, чтобы подать заявление на регистрацию брака, Каролина осталась в Москве. Она посещает любимые места и заведения, ведь давно не была в столице.