Шуфутинский рассказал, что случилось с Николаевым: «Мне кажется, Игорь пойдет на поправку скоро»

Композитор Игорь Николаев остается под наблюдением врачей после операции по шунтированию коронарных сосудов, его перевели из реанимации в обычную палату. Что на самом деле могло случиться с артистом, предположил его давний товарищ Михаил Шуфутинский.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Исполнитель хита «Третье сентября» считает, что Николаев мог угодить на больничную койку из-за последствий перенесенного ранее коронавируса.