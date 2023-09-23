Шуфутинский рассказал, что случилось с Николаевым: «Мне кажется, Игорь пойдет на поправку скоро»

Игорь Николаев. Фото: Global Look Press

Композитор в кардиологии.

Композитор Игорь Николаев остается под наблюдением врачей после операции по шунтированию коронарных сосудов, его перевели из реанимации в обычную палату. Что на самом деле могло случиться с артистом, предположил его давний товарищ Михаил Шуфутинский.

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Исполнитель хита «Третье сентября» считает, что Николаев мог угодить на больничную койку из-за последствий перенесенного ранее коронавируса.

«Единственное, на что, я думаю, можно рассчитывать, что если бы была какая-то очень сложная ситуация, мы бы об этом знали. Мне кажется, что Игорь пойдет на поправку скоро», - высказался телеканалу «Звезда» Шуфутинский.

Михаил Захарович предложил помощь семье Игоря Николаева и отметил, что жена композитора еще не просила содействия.

Ковидом Николаев болел еще в 2020 году. А в начале этого года был госпитализирован с подозрением на инфаркт, ему тогда провели стентирование.

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