Передвигается с трудом, не в силах разговаривать, просит место на кладбище: что сейчас происходит с Пахмутовой, похоронившей мужа

Похоронившая 20 сентября мужа Николая Добронравова Александра Пахмутова удивила близких просьбой. Она напомнила, что моложе мужа ненамного, и попросила место рядом с ним.

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Пахмутова и Добронравов прожили душа в душу почти 70 лет, ему было 94, когда его не стало. На кладбище пианистка держалась бодро, насколько это возможно, не плакала, не закрылась, а наоборот общалась с окружающими. И озвучила свою последнюю волю.