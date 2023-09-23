Передвигается с трудом, не в силах разговаривать, просит место на кладбище: что сейчас происходит с Пахмутовой, похоронившей мужа

Похоронившая 20 сентября мужа Николая Добронравова Александра Пахмутова удивила близких просьбой. Она напомнила, что моложе мужа ненамного, и попросила место рядом с ним.
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Пахмутова и Добронравов прожили душа в душу почти 70 лет, ему было 94, когда его не стало. На кладбище пианистка держалась бодро, насколько это возможно, не плакала, не закрылась, а наоборот общалась с окружающими. И озвучила свою последнюю волю.
«Рядом оставили место для меня? Я ведь моложе Коли всего на год. Поэтому мне тоже местечко понадобится. Мне много земли не надо», - попросила Пахмутова.
Как сообщает kp.ru, сейчас, по истечении нескольких дней, Пахмутова разговаривать не в силах. И передвигается с трудом. Также она пьет успокоительные, чтобы справиться с горем.