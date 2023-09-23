Певец Шура довел Валю Карнавал до слез: указал ей на место и скандал с Долиной припомнил

Новый сезон музыкального шоу «Битва поколений» начался со скандала. Певец Шура довел до слез блогершу Валю Карнавал, сидящую в жюри вместе с Николаем Басковым. В Сеть попал отрывок со съемок, и звезда 90-х не пощадил юную коллегу, отчитав ее за встречный вопрос.
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Карнавал спросила Шуру, испытывает ли он к ней какую-то сильную неприязнь. В ответ артист отмахнулся от нее и выдал.
«Слава Богу, ты нашла свою нишу. Справилась с тем напором от нашей любимой Ларисы Долиной. Теперь ты сидишь буквально на ее месте. Все супер. Давай теперь будешь доказывать нам, дебилам, что ты имеешь право на это место. Успокойся, все!» - заявил Шура.
Карнавал еле сдерживалась, чтобы не зарыдать, ее голос дрожал. Она призналась, что планировала услышать не это, поскольку ее такие слова задевают.
Скандал с Долиной, напомним, у Карнавал произошел два года назад, на одном из музыкальных шоу в Интернете. Блогерша заявила, что учиться пению не собирается, поскольку и так умеет, на что Лариса Александровна возмутилась и поставила ее на место.