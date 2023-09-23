Певец Шура довел Валю Карнавал до слез: указал ей на место и скандал с Долиной припомнил

Новый сезон музыкального шоу «Битва поколений» начался со скандала. Певец Шура довел до слез блогершу Валю Карнавал, сидящую в жюри вместе с Николаем Басковым. В Сеть попал отрывок со съемок, и звезда 90-х не пощадил юную коллегу, отчитав ее за встречный вопрос.

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Карнавал спросила Шуру, испытывает ли он к ней какую-то сильную неприязнь. В ответ артист отмахнулся от нее и выдал.