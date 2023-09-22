Дочь Заворотнюк покинула Москву после признаний о драках и ссорах в семье

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк активно ведет свой микроблог, рассказывая поклонникам о многих деталях своей жизни.
Так, все прекрасно знают, что Анна Заворотнюк некоторое время провела в Дубае, затем вернулась в загородный дом, где живет ее мама и отчим Петр Чернышев, с которым девушка не ладит.
Сейчас Анна Заворотнюк сделала выбор в пользу компании подруг и улетела с ними в Калининград. Сентябрь на Балтийском море прекрасен.
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Стоить напомним, что пока Анна Заворотнюк находилась в Москве, она предавалась воспоминаниям о детстве и рассказывала об отношениях с младшим братом Майклом. Анна Заворотнюк признавалась, что они не ладили, часто ссорились и даже дрались.
Став взрослыми, дети Анастасии Заворотнюк научились решать проблемы мирным путем.