Дочь Заворотнюк покинула Москву после признаний о драках и ссорах в семье

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк активно ведет свой микроблог, рассказывая поклонникам о многих деталях своей жизни.

Так, все прекрасно знают, что Анна Заворотнюк некоторое время провела в Дубае, затем вернулась в загородный дом, где живет ее мама и отчим Петр Чернышев, с которым девушка не ладит.

Сейчас Анна Заворотнюк сделала выбор в пользу компании подруг и улетела с ними в Калининград. Сентябрь на Балтийском море прекрасен.

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