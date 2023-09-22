«Какие красивые дети»: Ефременкова представила поклонникам годовалых сыновей-близнецов — смуглые, похожи на папу-мулата

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова представила поклонникам своих сыновей-близнецов Кристиана и Даниэля в их первый день рождения.
Юлия Ефременкова заранее пообещала поклонникам, что покажет лица годовалых сыновей в особенный день. 22 сентября Кристиану и Даниэлю исполнился ровно годик. Юлия Ефременкова в честь этого события устроила роскошную вечеринку в своем родном городе Туапсе и во время нее рассекретила лица сыновей.
«Наше долгожданное знакомство состоится в 18:00 по московскому времени! Ждите!» - предупредила Юлия Ефременкова своих поклонников заранее.
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Юлия Ефременкова разместила в микроблоге кадры фотосессии, а папа мальчиков Мондезир - видео с участием сыновей.
«Какие красивые дети», - тут же отреагировали в Сети на снимки детей Ефременковой и Мондезира без смайликов.
Невозможно не заметить, что Кристиан и Даниэль - копии своего папы.
Мондезир с одним из сыновей-близнецов. Фото: соцсети