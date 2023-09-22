«Какие красивые дети»: Ефременкова представила поклонникам годовалых сыновей-близнецов — смуглые, похожи на папу-мулата

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова представила поклонникам своих сыновей-близнецов Кристиана и Даниэля в их первый день рождения.

Юлия Ефременкова заранее пообещала поклонникам, что покажет лица годовалых сыновей в особенный день. 22 сентября Кристиану и Даниэлю исполнился ровно годик. Юлия Ефременкова в честь этого события устроила роскошную вечеринку в своем родном городе Туапсе и во время нее рассекретила лица сыновей.

«Наше долгожданное знакомство состоится в 18:00 по московскому времени! Ждите!» - предупредила Юлия Ефременкова своих поклонников заранее.

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