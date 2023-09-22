«Ничего драматичного»: Жидков объяснил, почему его 14-летняя дочь от Арнтгольц сбежала от матери к нему

Иван Жидков и Татьяна Арнтгольц сумели после развода сохранить дружеские отношения ради дочери Марии. Девочке на днях исполнилось четырнадцать лет. Она сделала свой выбор в пользу папу и переехала жить к нему.
Иван Жидков не видит ничего странного в поступке дочери, которая съехала от мамы и отчима к отцу и его юной возлюбленной.
«На самом деле в этом нет ничего драматичного. Наверное, есть история переходного возраста, когда сложный подростковый характер… Иногда удобно пожить у папы, иногда у мамы», — высказался Иван Жидков в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».
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При этом Иван Жидков считает, что они с Татьяной Арнтгольц сумели сделать все, чтобы Маша как можно меньше страдала из-за того, что ее родители расстались.
«Наш развод с Таней не сказался на дочке. Мы минимизировали Машин стресс. Даже когда разговариваю с ней на эту тему, не вижу, что она переживает или ее это гнетет. Я думаю, дочь каждую минуту чувствует, что мы рядом», — добавил Иван Жидков.