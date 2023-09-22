«Ничего драматичного»: Жидков объяснил, почему его 14-летняя дочь от Арнтгольц сбежала от матери к нему

Иван Жидков и Татьяна Арнтгольц сумели после развода сохранить дружеские отношения ради дочери Марии. Девочке на днях исполнилось четырнадцать лет. Она сделала свой выбор в пользу папу и переехала жить к нему.

Иван Жидков не видит ничего странного в поступке дочери, которая съехала от мамы и отчима к отцу и его юной возлюбленной.