Юлия Ефременкова из «Дома-2» впервые показала лица сыновей-близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова 22 сентября отмечает важную для себя дату. В этот день ровно год назад появились на свет ее сыновья-близнецы Кристиан и Даниэль.

Молодая мама несколько дней назад окрестила мальчиков в одном из храмов Краснодара, а теперь решилась и показать их лица. Правда, Юлия Ефременкова поделилась архивными кадрами, на которых близнецы запечатлены сразу после появления на свет.

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