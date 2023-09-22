Юлия Ефременкова из «Дома-2» впервые показала лица сыновей-близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова 22 сентября отмечает важную для себя дату. В этот день ровно год назад появились на свет ее сыновья-близнецы Кристиан и Даниэль.
Молодая мама несколько дней назад окрестила мальчиков в одном из храмов Краснодара, а теперь решилась и показать их лица. Правда, Юлия Ефременкова поделилась архивными кадрами, на которых близнецы запечатлены сразу после появления на свет.
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Юлия Ефременкова вспомнила этот трепетный момент, в подробностях рассказав, что она переживала и чувствовала в те минуты. Рядом с ней во время появления сыновей-близнецов на свет был их отец Мондезир.
Напомним, когда малышам было несколько месяцев, Юлия Ефременкова приняла решение разорвать отношения с Мондезиром.
Один из сыновей-близнецов Юлии Ефременковой и Мондезира. Фото: соцсети