«Если б я знал, я бы ему сказал, что грядет катастрофа»: сын Шатунова высказался о внезапной смерти отца

17 октября 2023 года в Москве, в «Крокус Сити Холле» пройдет концерт памяти Юрия Шатунова. А после этого мероприятия в YouTube появится видеоинтервью с его детьми. Анонс ролика уже опубликован в Сети, и в нем юные Эстелла и Дэннис рассказывают о своем отце.

«Популярен он был, потому что очень красиво пел, он был очень красивым. У него была открытая душа, сердце очень доброе было – поэтому его все любили», – говорит на видео 10-летняя дочь Шатунова.