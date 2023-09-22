«Если б я знал, я бы ему сказал, что грядет катастрофа»: сын Шатунова высказался о внезапной смерти отца

17 октября 2023 года в Москве, в «Крокус Сити Холле» пройдет концерт памяти Юрия Шатунова. А после этого мероприятия в YouTube появится видеоинтервью с его детьми. Анонс ролика уже опубликован в Сети, и в нем юные Эстелла и Дэннис рассказывают о своем отце.
«Популярен он был, потому что очень красиво пел, он был очень красивым. У него была открытая душа, сердце очень доброе было – поэтому его все любили», – говорит на видео 10-летняя дочь Шатунова.
«Если б я знал, я бы ему сказал, что грядет катастрофа, и надо сходить к доктору», – добавил 17-летний сын звезды «Ласкового мая».
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Напомним, семья артиста присутствовала на открытии памятника на могиле Шатунова 5 сентября. Тогда же и было записано упомянутое видео. Вдова певца и его наследники живут за границей.