«Предельно неуместно»: Российский оскаровский комитет приостановил свою работу

Комитет, который ежегодно выдвигал российские фильмы на премию американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», приостановил свою работу. Об этом журналистам рассказал его член, продюсер Федор Попов.

«Я состоял в комиссии по выдвижению на «Оскар», когда она работала. Сейчас ее ряды сильно поредели, и ее деятельность остановилась, — цитирует ТАСС слова кинодеятеля. — Выдвижение на премию американской киноакадемии в сложившихся обстоятельствах, когда Россия обложена санкциями, а российская культура, спорт и не только подвергаются гонениям и запретам, выглядело бы предельно неуместно».

Журналисты опросили еще двоих членов упомянутого комитета, и они подтвердили, что в 2023 году Россия не будет выдвигать свой фильм на «Оскар».

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Напомним, ранее оскаровский комитет выдвигал российский фильм на премию каждой осенью, но в 2022 году этого не произошло. Тогда мнения отечественных кинематографистов разделились: Алексей Учитель и Андрей Кончаловский отмечали, что Россия должна выдвинуть свою картину, несмотря на политическую обстановку, а председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков был убежден, что это не имеет смысла.