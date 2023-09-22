Пахмутова на похоронах мужа: «Рядом оставили место для меня? Мне много земли не надо»

20 сентября в Москве простились с поэтом Николаем Добронравовым. На его похоронах присутствовала и вдова знаменитого песенника — Александра Пахмутова. 93-летней женщине было очень тяжело, друзья и близкие берегли ее от внимания прессы и поклонников.

И все же известный композитор подбадривала себя и других, даже пыталась шутить после того, как гроб ее мужа опустили в землю.

«Рядом оставили место для меня? — цитирует Пахмутову MK.ru. — Я ведь моложе Коли всего на год. Поэтому мне тоже местечко понадобится. Мне много земли не надо, я не такая толстая. Всего маленький кусочек».

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Журналисты отмечают, что Александра Николаевна старалась не плакать и не уставала благодарить людей вокруг себя за то, что пришли на похороны. Говорила, что не справилась бы без поддержки окружающих.

Напомним, творческая пара прожила в браке более 60 лет.