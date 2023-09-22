Звездное утешение: муж подарил Шакире кольцо с бриллиантом из-за сломанного зуба

В новом интервью певица Шакира рассказала, что нашла в себе после скандальной истории расставания с отцом своих детей, футболистом Жераром Пике.

«Мою силу. Я думала, что намного слабее. Раньше я падала перед самыми глупыми проблемами. Я бы устроила драму из-за того, что сломала зуб или что-то в этом роде. Но взросление, прохождение через по-настоящему трудные вещи дает чувство перспективы и эмпатию. Вы учитесь ценить хорошие моменты и не преувеличивать плохие», - поделилась 46-летняя артистка с изданием Billboard.

«Раньше, когда у меня не было настоящих проблем, я была настоящей королевой драмы. Помню, однажды Жерар купил мне кольцо с бриллиантом, потому что я сломала зуб на «Голосе» и так сильно плакала. Я была безутешна. Я также была беременна, поэтому у меня был сильный гормональный фон».

«Сейчас я иду чинить зуб, и это не выходит за рамки небольшого неудобства, которое можно устранить посещением стоматолога. Я не стану плакать из-за этого два дня подряд, как в те времена, когда была счастлива».