«Мне не нужны были куриные крылышки»: Хайди Клум рассказала о своей претензии к бренду Victoria’s Secret

В новом интервью 50-летняя супермодель Хайди Клум вспомнила свое сотрудничество с брендом Victoria’s Secret, которое принесло ей широкую славу во времена, когда еще не было соцсетей. Знаменитая немка очень благодарна производителям нижнего белья, но все же у нее имелась одна претензия к бренду во время совместной работы.

Речь идет о белых накладных крыльях, в которых «ангелы» Victoria’s Secret выходили на сцену.

«Я всегда хотела крылья. И расстраивалась, если мне не попадались самые большие! — призналась Хайди журналу People. — Я поднималась наверх и спрашивала: «Почему у меня эти маленькие крылья? Я хочу крылья побольше». «Потому что для меня шоу VS всегда было особенным мгновением. Все на тебя смотрят. Мне не нужны были маленькие куриные крылышки. Мне нужны были самые большие крылья, какие только могут быть, и я носила их с гордостью».

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Клум отметила, что всемирная известность пришла к ней в 1998 году, когда благодаря ее сотрудничеству с именитым брендом она засветилась в купальнике на обложке популярного американского журнала Sports Illustrated. После этого люди стали узнавать ее на улице и в ресторанах.