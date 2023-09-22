Умерла повариха из «Сказки о царе Салтане», актриса Нина Беляева

21 сентября умерла советская актриса Нина Беляева, которую зрители могут помнить по роли поварихи в кинофильме «Сказка о царе Салтане» 1966 года. О смерти артистки в возрасте 92 лет сообщил портал kino-teatr.ru.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Беляева играла в советских картинах «Шли солдаты...» (1958), «Яблоко раздора» (1962), «Свет далекой звезды» (1964) и «Чернобурая лиса» (1968). В 1957–1966 годах она служила в Театре сатиры, затем выступала на сцене РАМТа.

Но самая известная ее роль — повариха в киносказке по произведению Пушкина, снятой Александром Птушко на «Мосфильме» в 1966 году.