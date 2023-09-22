Публично пославшая отца Мария Машкова затосковала по родителю: «Я скучаю по тебе»

Оскандалившаяся дочь Владимира Машкова Мария после небольшого затишья вновь напомнила о себе. Актриса давно живет в США, там у нее семья и двое детей, но отец придерживается иного мнения и год назад требовал, чтобы дочь вернулась в Россию. Непокорная наследница пошла против воли родителя, публично послала отца на четыре буквы и попутно начала лить помои на родину.

Немного молчания – и вот первая публикация в соцсети про отца. И если ранее это были осуждения и конфронтации, то теперь – признание в любви.

«Я скучаю по тебе. Смешному. Талантливому и очень храброму. Я верю, что ты именно такой. Люблю. Всегда», - написала Машкова.

Актриса, напомним, относится к несогласным и всячески осуждает происходящее. В Америке она старается построить актерскую карьеру, в России ее начали давно отменять, из нового сериала вырезали и заменили на другую звезду.

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