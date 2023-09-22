Комик Слава Комиссаренко сыграл свадьбу с вебкам-моделью

Экс-звезда шоу Stand Up Слава Комиссаренко вслед за актером Александром Петровым попрощался с холостяцкой жизнью.

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Белорусский комик женился, по некоторым данным, на вебкам-модели Юлии. Церемония состоялась в Турции, сообщает сайт Woman.ru.

Впервые пару вместе заметили год назад. Комик уже полтора года не живет в России, он покинул страну весной 2022-го, пожил в Польше, Германии, Испании. Про новоиспеченную жену в Интернете известно мало, зато ходит разное, в частности, откровенные фото с вебкам-сессий.

Некоторые из его фанатов подозревают, что стендапер женился из корыстных побуждений — чтобы получить визу в США было легче. Сам артист никак не комментирует изменения в личной жизни.