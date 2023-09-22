«Человек за 70 пытается выглядеть на 35»: пластический хирург – про новое лицо Аллы Пугачевой

Новые фото Аллы Пугачевой, которые оказались в широком доступе благодаря ее пятому мужу, наделали много шума. 74-летняя артистка сильно изменилась внешне, ее новое лицо люди воспринимают отдельно от личности звезды. поскольку считают, что от облика Примадонны не осталось уже ничего.
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Пластический хирург Дмитрий Зимин оценил лицо артистки и подтвердил, что она перестаралась с пластикой. И разоблачил ее.
«Сделано все, что только можно — это 100%. Да, результат пластики хороший, но он не соразмерен возрасту. Когда человек за 70 пытается подтянуть себя и выглядеть на 35 — это всегда бросается в глаза.
В верхней трети лица был сделан подъем бровей, наверняка проводилась блефаропластика, подтягивалась нижняя треть лица и шея. На мой взгляд, результат пластики должен соответствовать возрасту пациента. Когда человеку за 70, а он пытается выглядеть на 35-40 лет, это не совсем правильно», - считает эксперт.
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Пугачева, к слову, в начале лета выглядела совсем по-другому. Она выходила на сцену в Израиле с опухшим лицом, глаза едва открывались от отека. С того момента она не показывалась на публике. И спустя несколько месяцев ее новые фото появились в Сети аж два раза.
По материалам сайта Woman.ru