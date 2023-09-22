«Человек за 70 пытается выглядеть на 35»: пластический хирург – про новое лицо Аллы Пугачевой

Новые фото Аллы Пугачевой, которые оказались в широком доступе благодаря ее пятому мужу, наделали много шума. 74-летняя артистка сильно изменилась внешне, ее новое лицо люди воспринимают отдельно от личности звезды. поскольку считают, что от облика Примадонны не осталось уже ничего.

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Пластический хирург Дмитрий Зимин оценил лицо артистки и подтвердил, что она перестаралась с пластикой. И разоблачил ее.