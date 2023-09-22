Стало известно, что на самом деле произошло с Игорем Николаевым: из-за чего сделали операцию и когда выпишут

Певец и композитор Игорь Николаев продолжает находиться в больнице, на днях ему сделали операцию по коронарному шунтированию. Из реанимации его уже перевели в обычную палату и даже разрешили визиты родных.

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Между тем, вскрылось, что же на самом деле произошли с Игорем Николаевым, что дело дошло аж до серьезной операции.

В феврале Николаев уже лежал в кардиологии. Тогда ему устанавливали стенты. А сейчас композитор начал испытывать боли в сердце по новой. И сам обратился к врачам. Решили менять стенты на новые, но при обследовании обнаружили, что поражены несколько сосудов. И приняли решение о срочном проведении шунтирования.

Об этом рассказали друзья Николаева. Артист продолжает находиться под наблюдением, теперь у него начался новый этап выздоровления.