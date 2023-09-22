Игорь Николаев не сможет выходить на сцену после операции

63-летний композитор и исполнитель Игорь Николаев по-прежнему в больнице, где на днях перенес операцию по шунтированию сосудов сердца после инфаркта. За жизнь и здоровье звезды переживают многочисленные поклонники, Алла Пугачева не находит места, сидя в Израиле.

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После нынешней госпитализации Николаеву не удастся сразу же вернуться на сцену, как это он сделал в начале этого года, уверяя тогда, что с ним все в порядке. Теперь ситуация складывается так, что артисту предстоит длительная реабилитация, а затем отдых, и его концерты отменены. Причем, надолго.

«Врачи говорят, что как минимум недели две Игорю еще лежать в больнице. Ну а концерты придется отменить на полгода точно», — сообщили kp.ru близкие Николаева.

Уже известно, что Николаева перевели из реанимации в общую палату. К нему разрешили пускать родных.