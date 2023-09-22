Не хватает только Пугачевой: в палате у прооперированного Николаева срочно собрались близкие

Композитор Игорь Николаев на днях перенес операцию по шунтированию сосудов сердца. Артист угодил в больницу с болями в груди, как оказалось, у него случился инфаркт. После процедуры родные и близкие срочно собрались в его палате – композитора перевели из реанимации и теперь разрешили его навещать, сообщает сайт kp.ru.

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Близкие поспешили к Николаеву, не хватает только Аллы Пугачевой, которая очень переживает за состояние давнего друга. Но физически быть рядом не может – она эмигрировала в Израиль.

Полное восстановление Игорю Николаеву только предстоит, впереди длительная реабилитация. Концертный тур на осень поставили на паузу. В начале года композитор уже сталкивался с сердечными проблемами, но очень быстро покинул стены клиники и вернулся на сцену. Сейчас такой фокус не пройдет.