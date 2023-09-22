Виктория Боня решила «торговать лицом»: покажет себя после пластики только за деньги

Блогер и светская львица Виктория Боня этой осенью сделала пластическую операцию на лице, но первые кадры из операционной шокировали публикую. А потом звезда соцсетей показала себя в черных очках и головном уборе, и получила массу хейта. Людям показалось, что Виктория перестаралась в погоне за молодостью и красотой и потеряла индивидуальность.

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Сама Боня еще не продемонстрировала окончательный результат, но уже готова это сделать. Правда, только для «своих», то есть тех людей, которые заплатят за это. «Торговать лицом» звезда придумала в закрытом Телеграм-канале, куда можно вступить лишь после оплаты.

«Я решила, что было бы неплохо вернуть потраченные деньги за операцию. Все-таки сумма не маленькая и в связи с долгой реабилитацией она увеличивается с каждым днем!» - написала в соцсетях Боня.

Вход будет стоить 1300 рублей. Кстати, изначально Боня хотела провести аукцион между желающими увидеть ее лицо после преображения первыми. Но желающих не нашлось, и она несколько сбавила обороты.