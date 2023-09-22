Рудова занырнула в море в крохотном бикини, обнажив свой упругий «поплавок»: стринги исчезли в недрах

Наталья Рудова большую часть жизни снимается в кино. Многие ее знают по сериалу «Татьянин день». Блондинка не боится оголять свою фигуру в кадре. Она активно занимается спортом. В 40 лет артистка не состоит в браке. При этом она всегда носит женственные наряды, коллекционирует туфли и зачастую делится горячими фото в своих соцсетях.
На этот раз Рудова вернулась в Москву и стала делать ремонт в квартире, которую недавно подарила своей маме. При этом актриса вспоминает свой отдых в Турции. В соцсети она выложила кадры, на которых ныряет в море с ластами. Блондинка в мини-бикини обнажила свои аппетитные выпуклости фигуры. Наталья продемонстрировала упругие ягодицы.
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Поклонники были впечатлены тем, как умеет плавать звезда. Многие осыпали комплиментами актрису. «Ну просто идеальные формы», «До чего красивая», «Когда есть на что посмотреть», «Это самый сочный вид сзади», «Вы там покорили морского царя?», «Просто идеальная фигура», — стали писать подписчики.