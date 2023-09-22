Рудова занырнула в море в крохотном бикини, обнажив свой упругий «поплавок»: стринги исчезли в недрах

На этот раз Рудова вернулась в Москву и стала делать ремонт в квартире, которую недавно подарила своей маме. При этом актриса вспоминает свой отдых в Турции. В соцсети она выложила кадры, на которых ныряет в море с ластами. Блондинка в мини-бикини обнажила свои аппетитные выпуклости фигуры. Наталья продемонстрировала упругие ягодицы.

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