Нюша в мокром купальнике блеснула «сочным орехом» на пляже: народ ахнул от такого вида

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она остается популярной исполнительницей. Певица брала паузу в карьере, когда родила второго ребенка. Она теперь растит дочку Серафаму-Симбу и сына Саффрона. Артистка предпочитала лишь в этом году возобновить концерты. Она похудела и стала носить откровенные наряды. Звезда не стесняется своих форм.
На этот раз Нюша с семьей прилетела отдыхать в Турцию. Она наслаждается отдыхом с мужем, детьми и мамой. На новых фото певица предстала на пляже с Серафимой-Симбой. Она только искупалась в море и красовалась в купальнике с высокой посадкой. Артистка присела на корточки, продемонстрировав свои округлые формы. Звезда оголи тыл.
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Нюша с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие отметили, что она находится в отличной форме. А вот ее купальник некоторые подвергли критике. «Ого, какие формы», «Просто богиня», «Любуюсь этой мамаситой», «До чего горячая леди», «Ого, вот это красота», «Купальник словно из сундука бабушки», «Все прячет живот», «Что за парашют», — стали писать в Сети.