Нюша в мокром купальнике блеснула «сочным орехом» на пляже: народ ахнул от такого вида

На этот раз Нюша с семьей прилетела отдыхать в Турцию. Она наслаждается отдыхом с мужем, детьми и мамой. На новых фото певица предстала на пляже с Серафимой-Симбой. Она только искупалась в море и красовалась в купальнике с высокой посадкой. Артистка присела на корточки, продемонстрировав свои округлые формы. Звезда оголи тыл.

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