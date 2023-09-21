«У мамы выходной»: Зепюр Брутян засняла, как Павел Прилучный укачивает на руках кроху-сына – карапуз с шевелюрой

На этот раз Брутян устроила себе выходной. Она съездила на маникюр и педикюр. Актриса старается следить за внешностью. А Прилучный смотрел за наследником. Вечером Зепюр засняла, как муж в пижаме стоит и качает на руках сына. Мальчик был в ползунках. Он держал голову. Актер уложил его на свои ладони и укачивал.

«У мамы сегодня выходной. Потому что у папы тоже выходной», – заявила звезда.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».