«У мамы выходной»: Зепюр Брутян засняла, как Павел Прилучный укачивает на руках кроху-сына – карапуз с шевелюрой

Зепюр Брутян снимается в кино и играет в театре. Она уже больше года счастлива в браке с Павлом Прилучным. Многие удивлялись, когда они стали встречаться и спешно сыграли свадьбу. Однако актер заверяет, что избранница делает его лучше. В апреле у них родился сын Микаэль. Теперь возлюбленная звезды посвящает весь день домашним хлопотам и ребенку.
На этот раз Брутян устроила себе выходной. Она съездила на маникюр и педикюр. Актриса старается следить за внешностью. А Прилучный смотрел за наследником. Вечером Зепюр засняла, как муж в пижаме стоит и качает на руках сына. Мальчик был в ползунках. Он держал голову. Актер уложил его на свои ладони и укачивал.
«У мамы сегодня выходной. Потому что у папы тоже выходной», – заявила звезда.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Павел стал более заботливым и нежным. Также фанаты разглядели, что у Микаэля уже пышная шевелюра. Напомним, что у актера есть дети от Агаты Муцениеце. Сын Тимофей и дочка Мия приезжают в гости к папе и мачехе. Однако недавно Агата пожаловалась, что каждый раз не может дозвониться до наследников, когда они у отца. Она подозревает, что так ей мстит бывший муж.