68-летняя Лариса Долина в модном костюме с брюками палаццо скрыла изъяны фигуры: выглядит моложе и стройнее

Лариса Долина уже давно стала популярной исполнительницей. Она регулярно выступает и даже записывает треки с молодыми исполнителями. Совсем недавно певица отметила свое 68-летие. Примечательно, что она не перестает следить за фигурой и внешностью. Несколько лет назад артистка похудела и обновила гардероб. Звезда не боится выглядеть стильно и современно.
21 сентября Лариса Александровна показала, как ездила на съемки передачи, где интервью берет Татьяна Навка. Для такого случая певица выбрала яркий лук. Она появилась на публике в костюме фиолетового цвета с удлиненным жакетом и брюками палаццо. Артистка скрыла свои недостатки с помощью наряда оверсайз. Она дополнила лук туфлями в тон, создав монохромный образ. А вот Навка предстала в алом платье на запах.
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«Очень часто зовут в разные новые проекты с последующим интервью. Я очень избирательна, от многих предложений вынуждена отказываться. Но беседовать с умной, тонкой, интеллигентной, красивой, чуткой женщиной, да еще и с легендой отечественного спорта было чрезвычайно интересно!» — заявила Долина.
Многие восхитились тем, как выглядит певица. Ее осыпали комплиментами. «Обе женщины — легенды: одна — эстрады, другая — спорта!», «Как она мне нравится! Просто шикарная женщина», «Выглядит на миллион», — стали писать подписчики.