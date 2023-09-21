68-летняя Лариса Долина в модном костюме с брюками палаццо скрыла изъяны фигуры: выглядит моложе и стройнее

21 сентября Лариса Александровна показала, как ездила на съемки передачи, где интервью берет Татьяна Навка. Для такого случая певица выбрала яркий лук. Она появилась на публике в костюме фиолетового цвета с удлиненным жакетом и брюками палаццо. Артистка скрыла свои недостатки с помощью наряда оверсайз. Она дополнила лук туфлями в тон, создав монохромный образ. А вот Навка предстала в алом платье на запах.

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