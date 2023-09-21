Похудевшая Настя Ивлеева ужаснула народ своим образом: резко «состарилась» на модном показе в Милане

Настя Ивлеева уже давно стала известной персоной. Она не скрывает, что благодаря шоу «Орел и решка» смогла прославиться. Теперь блогерша снимает свои проекты. Ее часто зовут вести премии и фестивали. Особое внимание блондинка стала уделять стилю. А недавно она похвасталась похудением. За лето звезда сбросила 14 килограммов.
На этот раз Ивлеева приехала в Милан на Неделю моды. Она поделилась кадрами, чтобы похвастаться образом. Блогерша щегольнула в черном мини-платье с открытой спиной и майке белого цвета. Лук дополнили туфли на каблуке и очки. Блондлинка на показ Prada выбрала необычный лук и сделала макияж с черной помадой. Наряд подчеркнул ее тонкую фигуру.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были недовольны. Многие ужаснулись тому, какой Настя стала худой. Другие посчитали, что образ получился неудачным. «Не твой стиль. старит на 10 лет», «Настя, что-то не то, худоба эта не то, нужна обратно та, Настюшка-опасность, та энергичная и яркая красотка!», «Так быстро состарилась», «Болезненно выглядишь», «Просто Кристина Орбакайте», — стали писать подписчики.