Похудевшая Настя Ивлеева ужаснула народ своим образом: резко «состарилась» на модном показе в Милане

На этот раз Ивлеева приехала в Милан на Неделю моды. Она поделилась кадрами, чтобы похвастаться образом. Блогерша щегольнула в черном мини-платье с открытой спиной и майке белого цвета. Лук дополнили туфли на каблуке и очки. Блондлинка на показ Prada выбрала необычный лук и сделала макияж с черной помадой. Наряд подчеркнул ее тонкую фигуру.

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