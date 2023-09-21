Решетова взяла и отрезала длинные локоны: экс-возлюбленная Тимати неожиданно сменила имидж

На этот раз Решетова решила сменить имидж. Она много лет носила длинные локоны. Но этой осенью экс-возлюбленной Тимати захотелось перемен. Она выложила кадры, на которых продемонстрировала стрижку по плечи с воздушной укладкой. Анастасия позировала в белоснежном костюме. Она выбрала пробор сбоку, сделав прикорневой объем еще больше.

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