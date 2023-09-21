Решетова взяла и отрезала длинные локоны: экс-возлюбленная Тимати неожиданно сменила имидж

Анастасия Решетова длительное время была в отношениях с Тимати. Она даже родила от него сына Ратмира. Однако свадьбу они так и не сыграли. Обладательница титула «1-я вице-мисс Россия» поддерживает общение с рэпером ради наследника. Она много путешествует и хвастается образами. В какой-то момент модель стала одеваться в восточном стиле, но теперь на ней снова можно увидеть короткие шорты и платья.
На этот раз Решетова решила сменить имидж. Она много лет носила длинные локоны. Но этой осенью экс-возлюбленной Тимати захотелось перемен. Она выложила кадры, на которых продемонстрировала стрижку по плечи с воздушной укладкой. Анастасия позировала в белоснежном костюме. Она выбрала пробор сбоку, сделав прикорневой объем еще больше.
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Анастасия Решетова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие были впечатлены тем, как она преобразилась. «Выглядела как девчонка! А с такой прической как женщина», «Как идет смена имиджа... такая утонченная, женственная. Свой особый шарм моментом», «Ох, как красиво, аж самой захотелось отстричь свои», «Классно, как две капли с сыном», — стали писать в Сети.