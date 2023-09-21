«Забыла про блузку?»: Нюша в лифчике обнажила свои аппетитные округлости фигуры на улице

Нюша уже давно стала популярной исполнительницей. Она продолжает давать концерты и планирует выпустить новый альбом. Артистка в свои 33 года воспитывает двоих детей. Она родила дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. При этом певица занимается спортом и не перестает носить откровенные наряды. На днях звезда с семьей прилетела в Турцию.
На новых фото Нюша вышла на променад. Она предстала в неожиданном образе. Певица щегольнула в белых шортиках. Она блеснула фигурой в лифчике от купальника. Артистка продемонстрировала аппетитные выпуклости своей фигуры. Она насладилась красочным закатом у бассейна.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Нюша. Но некоторые посчитали наряд слишком смелым даже для курорта. «Ого, какая», «Талии нет», «В лифчике ходит, вот это мамасита», «Забыла про блузку?», «Шикарный купальник», «Не маловат вам наряд?», «Пышечка», — стали писать в Сети.