«Забыла про блузку?»: Нюша в лифчике обнажила свои аппетитные округлости фигуры на улице

На новых фото Нюша вышла на променад. Она предстала в неожиданном образе. Певица щегольнула в белых шортиках. Она блеснула фигурой в лифчике от купальника. Артистка продемонстрировала аппетитные выпуклости своей фигуры. Она насладилась красочным закатом у бассейна.

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