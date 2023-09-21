Арзамасова усадила подросшего сына на свои коленки: Лев нежится на пляже, голыми ступнями барахтает по песку

Несколько дней Арзамасова провела с наследником в детском лагере «Орленок». Большую часть времени актриса наслаждалась теплой погодой на пляже. Она поделилась трогательным кадром, на котором сидит прямо на песке. Сына артистка усадила на свои коленки. Лев был в полосатой тельняшке и шортах. Мальчик босыми ногами барахтал по песку.

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