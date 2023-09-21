Арзамасова усадила подросшего сына на свои коленки: Лев нежится на пляже, голыми ступнями барахтает по песку

Лиза Арзамасова уже давно снимается в кино. Ее многие знают по роли в сериале «Папины дочки». Актриса в свои 28 лет продолжает строить карьеру. Также она много внимания уделяет личной жизни. Артистка счастлива в браке с Ильей Авербухом. Они растят сына Льва, которому уже два года. Пара часто берет его с собой в поездки. На этот раз звезда свозила его в Туапсе.
Несколько дней Арзамасова провела с наследником в детском лагере «Орленок». Большую часть времени актриса наслаждалась теплой погодой на пляже. Она поделилась трогательным кадром, на котором сидит прямо на песке. Сына артистка усадила на свои коленки. Лев был в полосатой тельняшке и шортах. Мальчик босыми ногами барахтал по песку.
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Лиза Арзамасова с сыном. Фото: соцсети звезды
Теперь Лиза уже приехала с малышом в Сочи. Она осталась довольна поездкой. Поклонники восхитились тем, как быстро растет Лев. «Вот это красавец», «Какой счастливый», «Самый любимый ребенок», «Ой, как он вырос», «У мамы на коленках удобнее всего», «Как классно босиком бегать по пляжу», — стали писать в Сети.