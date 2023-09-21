Ольга Орлова в алом монокини козырнула фигурой «восьмеркой» на пляже в Италии: 45 лет, а формы идеальные

На этот раз Орлова устроила себе отпуск. Она отправилась в Италию, где проведет ближайшие дни. Телеведущая поделилась новыми кадрами. Она предстала в алом купальнике-бюстье. Артистка подчеркнула свои изгибы фигуры «восьмерки». После родов Ольга быстро вернулась в форму. Она похвасталась изящными бедрами.

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