Ольга Орлова в алом монокини козырнула фигурой «восьмеркой» на пляже в Италии: 45 лет, а формы идеальные

Ольга Орлова с дочкой. Фото: соцсети звезды

Телеведущая спустя семь месяцев после родов показала фигуру во всей красе на отдыхе.

Ольга Орлова много лет посвятила сцене. Она была частью группы «Блестящие». Но вот уже несколько лет артистка работает на телевидении. Она ведет шоу «Дом-2». Блондинка наладила свою личную жизнь. Она состоит в браке с бизнесменом Валерием. А в феврале 2023 года звезда стала мамой во второй раз. У нее теперь растет дочка Анна. 

На этот раз Орлова устроила себе отпуск. Она отправилась в Италию, где проведет ближайшие дни. Телеведущая поделилась новыми кадрами. Она предстала в алом купальнике-бюстье. Артистка подчеркнула свои изгибы фигуры «восьмерки». После родов Ольга быстро вернулась в форму. Она похвасталась изящными бедрами. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Ольга Орлова. Фото: соцсети звезды

«Фотки заряжены на позитив», – заявила Ольга.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Вы прям бомбитта в этом красном посреди такой красоты», «Оля, вам очень идет этот купальник!», «Стройная фигура цвета шоколада», «Какая стройная», «В шикарной форме», «Вам точно 45?» — стали писать в Сети.

Ольга Орлова. Фото: соцсети звезды

Читайте также