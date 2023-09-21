Ольга Орлова в алом монокини козырнула фигурой «восьмеркой» на пляже в Италии: 45 лет, а формы идеальные

Ольга Орлова много лет посвятила сцене. Она была частью группы «Блестящие». Но вот уже несколько лет артистка работает на телевидении. Она ведет шоу «Дом-2». Блондинка наладила свою личную жизнь. Она состоит в браке с бизнесменом Валерием. А в феврале 2023 года звезда стала мамой во второй раз. У нее теперь растет дочка Анна.
На этот раз Орлова устроила себе отпуск. Она отправилась в Италию, где проведет ближайшие дни. Телеведущая поделилась новыми кадрами. Она предстала в алом купальнике-бюстье. Артистка подчеркнула свои изгибы фигуры «восьмерки». После родов Ольга быстро вернулась в форму. Она похвасталась изящными бедрами.
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«Фотки заряжены на позитив», – заявила Ольга.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Вы прям бомбитта в этом красном посреди такой красоты», «Оля, вам очень идет этот купальник!», «Стройная фигура цвета шоколада», «Какая стройная», «В шикарной форме», «Вам точно 45?» — стали писать в Сети.