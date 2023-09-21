Федор Смолов впервые станет папой: молодая жена футболиста показала округлившийся живот

Федор Смолов является известным футболистом. Он входит в топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной России и чемпионата России. Спортсмен всегда был в центре женского внимания. Он был в отношениях с обладательницей титула «Мисс Россия — 2003» Викторией Лопыревой.
У него также был роман с Марией Юмашевой, внучкой Бориса Ельцина. Однако в 2023 году они расстались. И Смолов неожиданно летом сыграл свадьбу с моделью Кариной Истоминой.
Вскоре стали ходить слухи, что причины такой поспешной росписи в ЗАГСе стала беременность. И вот 21 сентября избранница футболиста сообщила, что они готовятся стать родителями. 29-летняя Карина приняла участие в умилительной съемки. Она продемонстрировала свой округлившийся живот. По всей видимости, ребенок появится на свет уже скоро.
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Поклонники были удивлены. Многие признались, что до сих пор пытаются осознать, что они сыграли свадьбу. А вот беременность стала еще большим шоком для всех. «Как я это пропустил?», «Я сейчас заплачу! Как это прекрасно», «Я еще от свадебного контента не отошла, а тут беременность», «А, это реально? Я думал ты просто поправилась и прикалываешься. Поздравляю», — стали писать в Сети.
Добавим, что Карина с 15 лет работала моделью, проживала в Нью-Йорке. Закончила факультет медиакоммуникаций в НИУ ВШЭ. В течение года избранница футболиста работала пиар-менеджером группы Tesla Boy.