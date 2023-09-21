Федор Смолов впервые станет папой: молодая жена футболиста показала округлившийся живот

Федор Смолов является известным футболистом. Он входит в топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной России и чемпионата России. Спортсмен всегда был в центре женского внимания. Он был в отношениях с обладательницей титула «Мисс Россия — 2003» Викторией Лопыревой.

У него также был роман с Марией Юмашевой, внучкой Бориса Ельцина. Однако в 2023 году они расстались. И Смолов неожиданно летом сыграл свадьбу с моделью Кариной Истоминой.