40-летняя Бородина в тугом комбинезоне оголила декольте: бесстыдно выставила напоказ свои «бугры страсти»

На этот раз Бородина решила показать, как выглядит по утрам. Она делает зарядку и растяжку. В своей гардеробной телеведущая запечатлелась в тугом комбинезоне. Она оголила свои пышные полушария груди. Брюнетка попыталась застегнуть молнию, но округлости фигуры позволили ее застегнуть до конца. Ксения козырнула точеными формами.

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