40-летняя Бородина в тугом комбинезоне оголила декольте: бесстыдно выставила напоказ свои «бугры страсти»

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что именно шоу «Дом-2» ее сделало ее знаменитой. Примечательно, что брюнетка следит за внешностью. Она не скрывает, что после вторых родов приложила усилия, чтобы вернуться в форму. Также после развода с Курбаном Омаровым она стала активно заниматься спортом.
На этот раз Бородина решила показать, как выглядит по утрам. Она делает зарядку и растяжку. В своей гардеробной телеведущая запечатлелась в тугом комбинезоне. Она оголила свои пышные полушария груди. Брюнетка попыталась застегнуть молнию, но округлости фигуры позволили ее застегнуть до конца. Ксения козырнула точеными формами.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, в какой форме находится Бородина. Многие отметили, что она постройнела. «Ого, вот это декольте», «Так неестественно выглядит», «Вот это фигурка», «Как же похудела», «После развода контент стал горячее», — стали писать в Сети.