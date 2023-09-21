Иван Ургант показал свою младшую дочку от Натальи Кикнадзе: модница в зеленых лосинах — копия бабушки

Иван Ургант много лет работает на телевидении. Он также снимается в кино. Однако его шоу «Вечерний Ургант» уже больше года не выходит в эфир. Телеведущий стал больше путешествовать. Он не так давно обновил имидж, сбрив бороду. А вот 21 сентября артист поздравил свою младшую дочку с днем рождения. Валерии исполнилось восемь лет.
На новом фото именинница предстала дома. Она облачилась в зеленые лосины и джинсовую мини-юбку. Лук дополняли белая рубашка с кремовым джемпером и кроссовки. Дочка Урганта и его жены Натальи Кикнадзе носит удлиненное каре. Она села на тумбочку и держала небольшой подарок в руках. По всей видимости, ей родители подарили украшения.
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Валерия Ургант. Фото: соцсети звезды
«Самая настоящая ВУ. I love 8», — написал Иван.
Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что девочка очень похожа на бабушку. «Копия мамы Ивана», «Вылитый папа! Точнее, прошу прощения, много-много раз — влитый», «Классный стиль», «Классная девочка растет, пусть будет счастлива», — стали писать в Сети.
Напомним, что у Урганта и его жены растет еще одна дочка Нина, которой 15 лет. У Кикнадзе от первого брака есть взрослые наследники сын Нико и дочь Эрика.