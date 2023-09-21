Иван Ургант показал свою младшую дочку от Натальи Кикнадзе: модница в зеленых лосинах — копия бабушки

На новом фото именинница предстала дома. Она облачилась в зеленые лосины и джинсовую мини-юбку. Лук дополняли белая рубашка с кремовым джемпером и кроссовки. Дочка Урганта и его жены Натальи Кикнадзе носит удлиненное каре. Она села на тумбочку и держала небольшой подарок в руках. По всей видимости, ей родители подарили украшения.

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