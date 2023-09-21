49-летняя Мария Порошина удивила внешним видом: впервые за долгое время сменила имидж

Мария Порошина уже давно стала известной актрисой. Она снялась в десятках картин: в «Ночном дозоре», «Елках», а также в сериале «Склифосовский». Артистка в свои 49 лет не перестает следить за внешностью. Она остается в форме. И это при том, что звезда давно стала многодетной мамой.
У нее есть дочка Полина Куценко от Гоши Куценко. А также Серафима, Аграфена и Глафира от Ильи Древнова. А в 2019 году у нее родился сын Андрей. Об отце малыша она не рассказывает.
Обычно Порошина редко появляется на публике. Также редко можно увидеть ее фото в соцсетях. Но на этот раз актриса преобразилась. Звезда отечественного кино поразила поклонников своим внешним видом. Она решилась на смену имиджа. На новом фото Мария позировала с объемной короткой стрижкой. Ее волосы стали пшеничного цвета, омолодив визуально лицо.
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Актрисы Наталия Антонова и Мария Порошина. Фото: соцсети
Поклонники были сражены. Многие осыпали артистку комплиментами. Фанаты подчеркнули, что выглядит она значительно моложе своих 49 лет.
Среди секретов красоты Порошиной особое место занимает спорт. Она каждый день делает зарядку и упражнения для укрепления осанки. Также артистка придерживается правильного питания и несколько раз в год посещает косметолога. Возможно, что также не обошлось без помощи пластических хирургов, пишет «МК».