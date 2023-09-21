49-летняя Мария Порошина удивила внешним видом: впервые за долгое время сменила имидж

Мария Порошина уже давно стала известной актрисой. Она снялась в десятках картин: в «Ночном дозоре», «Елках», а также в сериале «Склифосовский». Артистка в свои 49 лет не перестает следить за внешностью. Она остается в форме. И это при том, что звезда давно стала многодетной мамой.

У нее есть дочка Полина Куценко от Гоши Куценко. А также Серафима, Аграфена и Глафира от Ильи Древнова. А в 2019 году у нее родился сын Андрей. Об отце малыша она не рассказывает.