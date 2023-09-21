На этот раз Нюша остановилась в роскошном отеле. Она наслаждается отдыхом в компании мужа Игоря Сивова, наследников и своей мамы Ирины Шурочкиной. Очередное утро певица встретила за завтраком. Она предстала без макияжа и в халате. Рядом с ней был возлюбленный. Они обнимали свою дочку, которой скоро исполнится пять лет.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».