Нюша уже много лет выступает на сцене. Она остается популярной исполнительницей в России. Примечательно, что певица переехала в Дубай. Она там решила растить дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. А вот в этом году артистка похудела и возобновила концерты. Однако теперь большую часть времени она посвящает семье. На днях звезда улетела в Турцию.
На этот раз Нюша остановилась в роскошном отеле. Она наслаждается отдыхом в компании мужа Игоря Сивова, наследников и своей мамы Ирины Шурочкиной. Очередное утро певица встретила за завтраком. Она предстала без макияжа и в халате. Рядом с ней был возлюбленный. Они обнимали свою дочку, которой скоро исполнится пять лет.
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Нюша и Игорь Сивов с дочкой. Фото: соцсети звезды
Позже к ним присоединилась теща Сивова. Она предстала в летнем платье. Мама Нюши помогает супругам справляться с внуками на отдыхе. Маленький Саффрон уже привык к путешествиям.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Симба очень похожа на бабушку. Другие поразились тому, как артистка выглядит без макияжа и нарядов в стразах.
Анна Шурочкина с внучкой, Игорь Сивов с сыном. Фото: соцсети звезды